Cosa faceva gravissimo! Pusher ammazzato a Milano si aggrava la posizione del poliziotto

Abderrahim Mansouri, il giovane marocchino di 28 anni ucciso nel boschetto di Rogoredo, è stato colpito durante un'operazione di polizia. La sua morte, avvenuta in circostanze ancora da chiarire, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati dell’agente Carmelo Cinturrino, ora accusato di omicidio volontario. La vicenda si complica, mentre gli investigatori cercano di ricostruire cosa sia successo in quei momenti. La scena si svolge sotto gli occhi di numerosi testimoni presenti nella zona quella sera.

L'inchiesta sulla morte di Abderrahim Mansouri, il 28enne marocchino ucciso nel boschetto di Rogoredo, entra in una fase cruciale e segna una svolta pesante per l'agente Carmelo Cinturrino, oggi formalmente indagato per omicidio volontario. Le ricostruzioni della Procura della Repubblica di Milano, supportate dagli accertamenti della Squadra mobile e dagli interrogatori svolti in questura, delineano un quadro investigativo che mette in discussione la versione iniziale fornita dal poliziotto. Secondo quanto emerso, l'assistente capo avrebbe gestito in autonomia le fasi immediatamente successive alla sparatoria.