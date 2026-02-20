cosa aspettarsi dal festival di sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, subito dopo i Giochi olimpici di Milano-Cortina. La causa di questa data coincide con la volontà di sfruttare l’attenzione mediatica degli eventi sportivi per attirare più pubblico. La manifestazione si terrà nuovamente al Teatro Ariston, attirando artisti italiani e internazionali pronti a esibirsi davanti a migliaia di spettatori. Le serate saranno ricche di musica e sorprese, e gli organizzatori promettono un’edizione ricca di novità.

Sta per tornare la “settimana santa” laica di Sanremo. La 76esima edizione del Festival della canzone italiana si terrà dal 24 al 28 febbraio, subito dopo la fine dei Giochi olimpici di Milano-Cortina. Per il secondo anno consecutivo Carlo Conti è il conduttore e direttore artistice, affiancato nel ruolo di co- conduttrice per tutte e cinque le serate da Laura Pausini. Trenta i Big in gara (più i quattro giovani delle “Nuove Proposte”), a cui bisogna aggiungere una sfilza di comici, co-conduttori e ospiti che si alterneranno sul palco più ambito d’Italia. I concorrenti Eppure – sulla carta – l’impressione della vigilia è quella di un Sanremo sottotono, a cominciare dalla scelta di un cast formato da diversi artisti poco noti al grande pubblico e giovani dalle belle speranze, e meno da veri big che dominano le classifiche, come ci eravamo abituati negli ultimi anni.🔗 Leggi su Tpi.it

