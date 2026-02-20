Cosa abbiamo trovato sul suo corpo Beatrice morta a 2 anni | l’orrore dall’autopsia

Beatrice, bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera, è morta a causa di un violento trauma cranico. L’autopsia rivela segni di percosse che non erano stati evidenziati nelle prime indagini. Un piccolo livido sul collo si aggiunge ora alle ipotesi di maltrattamenti. La scoperta di un oggetto contundente vicino al corpo solleva nuovi dubbi sulla dinamica della morte. La procura approfondisce il caso, cercando di capire chi possa aver inflitto quelle ferite alla piccola. La vicenda resta sotto stretta osservazione.

Un dettaglio rimasto nell'ombra, un particolare che inizialmente poteva sembrare marginale, ora rischia di cambiare completamente la prospettiva sull'inchiesta per la morte della piccola Beatrice, la bambina di appena due anni trovata senza vita a Bordighera. Gli investigatori stanno lavorando senza sosta per ricostruire le ultime ore della sua esistenza, ma è un segno sul corpo della bimba ad aver impresso una svolta decisiva alle indagini. >> Crans Montana, la notizia sulla sopravvissuta poco fa Secondo quanto emerso dagli accertamenti autoptici, quel livido sulla gamba non sarebbe compatibile con una semplice caduta.

