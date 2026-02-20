Cortona Illuminiamo Santa Maria Nuova | presentato il progetto di Rotary Valdichiana

Il Rotary Valdichiana ha avviato il progetto «Illuminiamo Santa Maria Nuova» a causa del deterioramento delle luci storiche della chiesa di Cortona. La proposta prevede l’installazione di nuove luci per valorizzare l’architettura e attirare più visitatori. La chiesa, cuore del centro storico, subirà un intervento che coinvolge tecnici specializzati e volontari locali. La presentazione ufficiale si è tenuta ieri, con la partecipazione di rappresentanti del Comune, della Diocesi e di sponsor privati. L’obiettivo è rendere più visibile il monumento durante le serate.

Arezzo, 20 febbraio 2026 – Presentato il progetto «Illuminiamo Santa Maria Nuova», la chiesa cortonese sarà oggetto di un'iniziativa di valorizzazione promossa dal Club Rotary Cortona Valdichiana patrocinata dal Comune di Cortona e dalla Diocesi, con il sostegno di Banca Popolare di Cortona e di numerosi sponsor. Il progetto di illuminazione è stato approvato dalla locale Soprintendenza e rientra nel programma di iniziative del programma Cortona Città Francescana. La chiesa infatti è uno dei punti di interesse dei percorsi che si dirigono verso l'Eremo de Le Celle. La chiesa di Santa Maria Nuova rappresenta uno dei monumenti più significativi della città, oltre che una testimonianza dell'opera del grande architetto Giorgio Vasari.