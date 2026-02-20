Cortina | 300 prenotazioni la corriera da Treviso vola verso

A Cortina, le prenotazioni per le corriere da Treviso hanno raggiunto le 300, spinta dall’imminente Olimpiade invernale. Molti turisti scelgono di arrivare in pullman per evitare il traffico e ridurre le emissioni di CO2. Le compagnie di trasporto registrano un incremento significativo di clienti, attirate anche dalla possibilità di godersi il paesaggio alpino lungo il tragitto. La domanda crescente dimostra un cambiamento nelle preferenze di viaggio, con un occhio di riguardo all’ambiente. L’afflusso di visitatori si preannuncia intenso nei prossimi giorni.

Cortina, la corriera da Treviso vola: boom di prenotazioni per l’Olimpiade e segnali di un nuovo turismo sostenibile. Un collegamento ferroviario potenziato tra Treviso e Cortina d’Ampezzo sta registrando un successo inatteso, con 300 viaggi già prenotati in vista della conclusione delle Olimpiadi invernali. L’iniziativa, promossa da Mobilità di Marca (MOM) in collaborazione con Dolomitibus, offre un’alternativa sostenibile e conveniente per raggiungere la “Perla delle Dolomiti”, con un biglietto di andata e ritorno a soli 25 euro. Un’alternativa sostenibile per raggiungere Cortina. L’incremento delle prenotazioni, soprattutto durante il ponte di Carnevale, ha portato al tutto esaurito, dimostrando un crescente interesse verso una soluzione di trasporto integrata che va oltre l’auto privata.🔗 Leggi su Ameve.eu

