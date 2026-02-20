Corte Suprema contro Trump tre giudici lo tradiscono sui dazi | chi sono

L’attualità politica statunitense viene scossa da una decisione che segna un punto di svolta nei rapporti tra il potere esecutivo e quello giudiziario. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso una sentenza storica bocciando i dazi imposti da Donald Trump, una mossa che non solo ridisegna le rotte del commercio globale ma evidenzia una profonda spaccatura interna al blocco conservatore del tribunale. La scelta del momento non è stata casuale: pubblicare il verdetto di venerdì, a mercati chiusi, ha rappresentato una strategia precisa per concedere al sistema economico internazionale quarantotto ore di tempo per assorbire il colpo ed evitare un caos finanziario immediato.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

