Corsi di informatica alle Liberetà
L’Università delle LiberEtà apre le iscrizioni ai nuovi corsi di informatica, per chi vuole imparare a usare il computer senza chiedere aiuto a figli o nipoti. La decisione deriva dalla crescente richiesta di persone over 60 che vogliono mantenersi aggiornate con le tecnologie digitali. Le lezioni si svolgeranno nella sede centrale, con insegnanti qualificati e programmi semplici. Chi desidera partecipare può già prenotare il proprio posto.
Sei stufo di chiedere aiuto a figli e nipoti? Iscriviti ai corsi di informatica dell'Università delle LiberEtà. I prossimi in partenza sono INFORMATICA: PRINCIPIANTI e INFORMATICA: INTERNET a cura di Piero Pullini. Si comincia martedì 3 marzo 2026 rispettivamente dalle 9.00 (principianti) e dalle 10.30 (internet), per 7 lezioni al costo di 50€ cadauno (oltre il costo della tessera). Le lezioni vengono tenute nell'aula attrezzata dell'Università delle LiberEtà con 12 postazioni pc a disposizione degli iscritti.
Corsi di lingue e informatica per studenti dell'università di Catania fuorisedeL'Università di Catania offre un'opportunità di formazione gratuita a trecento studenti fuorisede meritevoli, selezionati in base alle performance accademiche e alle condizioni economiche.
Giornata del ricordo, alle Liberetà la conferenza “Zara, dal martirio alla perdita dell'italianità dalmata"In occasione della Giornata del Ricordo, l’Università delle LiberEtà organizza una conferenza dedicata a Zara.
