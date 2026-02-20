corsa a tre nel top volley andreoli pensa in grande

Il nome di Andreoli è legato alla recente vittoria del Top Volley, causata da una prestazione più incisiva dei giocatori. Dopo un inizio lento, la squadra ha reagito grazie a un atteggiamento più deciso in campo. Durante la quindicesima giornata, diversi atleti hanno superato i venti punti, contribuendo a consolidare la posizione in classifica. La squadra si mostra determinata a puntare in alto e lavora intensamente per migliorare ogni aspetto del gioco. La corsa ai vertici del campionato continua con entusiasmo.

di Riccardo Cavazzoni Il bonario rimbrotto della scorsa settimana, in merito alla partenza lenta alla prima di ritorno, ha evidentemente stimolato i protagonisti de il Top Volley, e la quindicesima giornata ha visto qualche atleta in più sopra quota venti punti. Corsa a tre. Da un mese manca ancora il 'trentello', praticamente dall'ultima di andata. E per portare a casa la tappa sono bastati 25 punti. Risultato che rappresenta il record negativo stagionale dopo i 26 di Greta Pagliani della quinta giornata: la curiosità è che a dividersi il primato settimanale sono ben tre giocatori, tra cui il leader della Generale Matteo Pignatti della Stadium, affiancato in vetta alla giornata dal giovane prospetto Mattia Screti, 18enne figlio d'arte di Chicco Screti, in forza all'Ottica Dalpasso Modena volley, e dal ben più esperto Enrico Lombardi (foto a sinistra) schiacciatore della Renova Mondial Carpi.

