Corre verso le auto e si sdraia sull' asfalto | agente la afferra un istante prima dell' impatto

Un agente ha evitato una possibile collisione questa mattina a Fermo, quando una persona ha corso verso le auto e si è sdraiata sull’asfalto. La causa è ancora da chiarire, ma l’uomo ha rischiato di essere investito. L’agente, intervenuto rapidamente, lo ha afferrato pochi attimi prima che l’auto passasse vicino a lui. Sul posto sono arrivati i soccorsi, mentre il traffico è stato momentaneamente bloccato. La persona è stata portata in ospedale per accertamenti.

Fermo, 20 Febbraio 2026 - Il rumore dei freni stridenti sull'asfalto e una figura distesa sulla carreggiata mentre un'auto sopraggiunge a pochi metri. Scene da tragedia sfiorata, oggi pomeriggio a Fermo, dove la prontezza della polizia di Stato ha evitato il peggio. Sono questi i momenti di tensione vissuti nel centro cittadino quando una donna, in evidente stato di alterazione alcolica, ha tentato di farsi investire dalle auto in transito. L'allarme dei passanti e il tentativo di dialogo. L'allarme è scattato tra i passanti che hanno assistito alla scena e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.