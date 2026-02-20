Corea del Nord | Kim proclama ripresa economica sfidando sanzioni

Kim Jong Un annuncia una ripresa economica nel paese, malgrado le numerose sanzioni internazionali che limitano le importazioni di carburante e materie prime. In un discorso pubblico, il leader ha elogiato i successi in alcuni settori dell’industria e ha promesso ulteriori investimenti per sostenere la crescita. La Corea del Nord continua a cercare di rafforzare la propria economia, nonostante le difficoltà create dall’isolamento internazionale.

Corea del Nord: Kim Jong Un celebra una ripresa economica in un contesto di sanzioni e sfide globali. Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha proclamato il successo del suo Paese nel superare le difficoltà economiche degli ultimi cinque anni durante il Nono Congresso del Partito. L’annuncio giunge in un momento di persistenti tensioni geopolitiche e di severe sanzioni internazionali, sollevando interrogativi sulla reale portata di questa ripresa e sulle sue implicazioni per il futuro del Paese. Un bilancio quinquennale tra resilienza e difficoltà strutturali. Il Nono Congresso del Partito, tenutosi in un’atmosfera di elevata sicurezza e con la partecipazione dei vertici militari e governativi, ha rappresentato per Kim Jong Un l’occasione per tracciare un bilancio del periodo precedente e delineare le priorità per i prossimi anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

