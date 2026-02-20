Cordignano | Soneghet vicesindaco priorità a welfare e istruzione

Cinzia Soneghet è diventata vicesindaco di Cordignano, in provincia di Treviso, dopo la nomina ufficiale. La decisione è stata presa a causa delle recenti dimissioni di Carlo Baggio, che ha lasciato il ruolo per motivi personali. Soneghet, già consigliere comunale, ha promesso di concentrarsi su temi come il sostegno alle famiglie e l'educazione scolastica. La sua nomina mira a rafforzare l’impegno dell’amministrazione per migliorare i servizi locali. La scelta è stata accolta con interesse dalla comunità.