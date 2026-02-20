Cordignano | Soneghet vicesindaco priorità a welfare e istruzione
Cinzia Soneghet è diventata vicesindaco di Cordignano, in provincia di Treviso, dopo la nomina ufficiale. La decisione è stata presa a causa delle recenti dimissioni di Carlo Baggio, che ha lasciato il ruolo per motivi personali. Soneghet, già consigliere comunale, ha promesso di concentrarsi su temi come il sostegno alle famiglie e l'educazione scolastica. La sua nomina mira a rafforzare l’impegno dell’amministrazione per migliorare i servizi locali. La scelta è stata accolta con interesse dalla comunità.
Cordignano: Cinzia Soneghet Nuova Vicesindaco, Continuità per l’Amministrazione Locale. Cinzia Soneghet è stata nominata vicesindaco di Cordignano, in provincia di Treviso, subentrando a Carlo Baggio. La decisione, presa dal sindaco Roberto Campagna, mira a garantire stabilità e competenza nella gestione delle politiche locali, valorizzando l’esperienza dell’assessore uscente in ambiti chiave per la comunità. L’annuncio è stato diramato nella giornata di oggi, 20 febbraio 2026. Un Percorso di Continuità Amministrativa. La nomina di Soneghet rappresenta una scelta strategica per l’amministrazione comunale, volta a preservare un solido punto di riferimento per i cittadini e a garantire una transizione fluida dopo le dimissioni di Baggio.🔗 Leggi su Ameve.eu
