Unioncamere ha deciso di sostenere la Coppa Italia delle Regioni 2026, motivata dalla volontà di promuovere lo sviluppo locale attraverso lo sport. La collaborazione si traduce nell’adozione di una maglia blu ufficiale, simbolo di unione tra le realtà territoriali e il torneo nazionale. L’accordo punta a coinvolgere le comunità e rafforzare il legame tra imprese e eventi sportivi. La cerimonia di presentazione si terrà il prossimo mese, in una piazza centrale di Roma, davanti a numerosi rappresentanti regionali.

Una sinergia tra sport e sviluppo territoriale prende forma con l’annuncio della partnership tra Unioncamere e la Coppa Italia delle Regioni 2026. L’iniziativa valorizza il legame tra valori sportivi e opportunità economiche, evidenziando una programmazione che coinvolge l’intero Paese e punta a promuovere eccellenze locali, turismo e salute pubblica. La manifestazione si svilupperà con la partecipazione di 17 regioni e propone una proposta di 40 giorni di gare per il settore maschile e di 12 giorni per quello femminile. La leadership della classifica generale individuale maschile sarà premiata con la maglia blue, intitolata a Unioncamere.🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Coppa Italia delle Regioni: Unioncamere diventa top partner con la maglia blu

