Coppa Italia delle Regioni | Unioncamere diventa top partner con la maglia blu
Unioncamere ha deciso di sostenere la Coppa Italia delle Regioni 2026, motivata dalla volontà di promuovere lo sviluppo locale attraverso lo sport. La collaborazione si traduce nell’adozione di una maglia blu ufficiale, simbolo di unione tra le realtà territoriali e il torneo nazionale. L’accordo punta a coinvolgere le comunità e rafforzare il legame tra imprese e eventi sportivi. La cerimonia di presentazione si terrà il prossimo mese, in una piazza centrale di Roma, davanti a numerosi rappresentanti regionali.
Una sinergia tra sport e sviluppo territoriale prende forma con l’annuncio della partnership tra Unioncamere e la Coppa Italia delle Regioni 2026. L’iniziativa valorizza il legame tra valori sportivi e opportunità economiche, evidenziando una programmazione che coinvolge l’intero Paese e punta a promuovere eccellenze locali, turismo e salute pubblica. La manifestazione si svilupperà con la partecipazione di 17 regioni e propone una proposta di 40 giorni di gare per il settore maschile e di 12 giorni per quello femminile. La leadership della classifica generale individuale maschile sarà premiata con la maglia blue, intitolata a Unioncamere.🔗 Leggi su Mondosport24.com
Leggi anche: Torna la Coppa Italia delle Regioni, Pella: "Cresceremo ancora"
Leggi anche: Ciclismo, Coppa Italia delle Regioni: presentata la terza edizioneLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Coppa Italia delle Regioni 2026, Roberto Pella presenta il progetto: L’Italia ha bisogno del ciclismo e il ciclismo ha bisogno dell’Italia; Coppa Italia Dilettanti: L’11 Febbraio inizia la fase nazionale; TROFEO LAIGUEGLIA BY COOP LIGURIA, PRESENTATA A GENOVA L'EDIZIONE 2026. GALLERY; 1° numero del 2026 del Magazine Unioncamere Economia & Imprese — Italiano.
La Coppa Italia delle Regioni si rafforza: Unioncamere sarà top partner e avrà la maglia bluUnioncamere sarà Top Partner della Coppa Italia delle Regioni 2026, il progetto promosso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome insieme ... oasport.it
COPPA ITALIA DELLE REGIONI. UNIONCAMERE E' TOP PARTNER, SUA LA MAGLIA BLU DELLA CLASSIFICA GENERALE MASCHILEUnioncamere sarà Top Partner della Coppa Italia delle Regioni 2026, il progetto promosso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome insieme alla Lega Ciclismo Professionistico. tuttobiciweb.it
La classifica del triangolare di Coppa Italia, con ancora una partita da disputare: mercoledì trasferta contro la Solbiatese #ForzaGrigi - facebook.com facebook
Quando ti dicono che sei in semifinale di Coppa Italia... ...buongiorno bianconeri! Avete dormito bene x.com