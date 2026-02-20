Coppa del Mondo Paralimpica tris azzurro a Pisa | risultati e highlights

L’Italia ottiene tre medaglie nella seconda giornata di Pisa, confermando il suo buon andamento nella tappa di Coppa del Mondo Paralimpica. Gli atleti azzurri si sono distinti nelle discipline di nuoto e atletica, portando a casa medaglie importanti. Tra le gare di oggi, spicca la vittoria di un nuotatore che ha migliorato il suo record personale. La competizione continua con entusiasmo, attirando numerosi appassionati al PalaCus.

Seconda giornata positiiva per l'Italia nella tappa di Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa. Sulle pedane del PalaCus arrivano tre medaglie. L'Italia fa il pieno di medaglie a Pisa con l'oro di Andreea Mogos nel fioretto femminile categoria B, l'argento di Edoardo Giordan nella sciabola maschile A e il bronzo di Gianmarco Paolucci nella sciabola maschile B. La campionessa mondiale in carica Mogos ha dominato il suo tabellone con autorità. Dopo il netto successo negli ottavi contro la polacca Rogowska (15-4), la torinese delle Fiamme Oro ha superato nei quarti l'atleta neutrale Ilminskaya (15-5), assicurandosi la medaglia.