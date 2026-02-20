Cooper Flagg salta la sfida dei Mavericks venerdì

Cooper Flagg ha deciso di non partecipare alla partita contro i Mavericks venerdì, a causa di un infortunio al mesopiede sinistro subito durante gli allenamenti. Il giovane giocatore ha sentito dolore intenso e ha preferito prendersi qualche giorno di riposo per recuperare. La squadra spera che il problema non comprometta le sue prossime prestazioni. La sua assenza si fa sentire in un momento decisivo della stagione. La sua condizione sarà valutata nei prossimi giorni.

Le dinamiche dei Mavericks in questa fase della stagione ruotano attorno a Cooper Flagg, rookie chiamato a gestire una distorsione al mesopiede sinistro che ha richiesto l'utilizzo di uno stivale ortopedico. L'attenzione è focalizzata sulla prima partita dopo la pausa All-Star, in attesa di un quadro chiaro sulle condizioni del giocatore e sulla possibilità di un rientro controllato. Dopo la sfida di venerdì in casa dei Minnesota Timberwolves, Flagg verrà valutato giorno per giorno, come spiegato dallo staff tecnico. L'aggiornamento sullo status del giocatore dipenderà dall'evoluzione della condizione e dalle sensazioni manifestate nei prossimi giorni.