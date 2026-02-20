Convocati Como per la Juventus | la lista di Fabregas Altre due assenze oltre a Nico Paz

Cesc Fàbregas ha annunciato i convocati del Como per la partita contro la Juventus, portando in trasferta un gruppo di 18 giocatori. Tra i nomi presenti, ci sono alcuni giovani emergenti, ma mancano Nico Paz e altri due elementi chiave. La lista riflette le scelte del tecnico spagnolo, che dovrà fare a meno di alcune pedine importanti per la sfida in programma domenica sera. La formazione ufficiale sarà svelata poco prima del calcio d’inizio.

Juventus e Como si apprestano a un confronto decisivo per le ambizioni d'alta classifica. Per la squadra di Luciano Spalletti, il successo è vitale: vincere significherebbe allungare a +7 sui lariani e accorciare le distanze da Roma e Napoli in vista del ritorno di Champions contro il Galatasaray. Sulla panchina ospite siederà regolarmente Cesc Fàbregas, che ha evitato la squalifica dopo l'acceso diverbio con Allegri.