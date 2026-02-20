Convegno sullo sviluppo del Mezzogiorno alla Camera di Commercio De Luca | Dovete andare a piedi a Pompei se decido di impegnarmi

Vincenzo De Luca ha annunciato che, se si impegnerà, tutti dovranno camminare fino a Pompei. La frase è stata pronunciata durante il convegno sulla crescita del Mezzogiorno, organizzato questa mattina alla Camera di Commercio di Salerno. De Luca ha fatto riferimento alle difficoltà di rilancio economico e ha scherzato sulla possibilità di una prova di impegno personale. La sua battuta ha attirato l’attenzione tra i presenti, che hanno ascoltato con attenzione le sue proposte concrete per il Sud.

Ha partecipato anche l'ex Governatore della Campania ed ex sindaco di Salerno a "La libertà di partire, il diritto di restare", il convegno che si è tenuto presso la Camera di Commercio di Salerno "Dovete andare a piedi a Pompei se decido di impegnarmi". Lo ha detto l'ex Governatore della Campania ed ex sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, in occasione de "La libertà di partire, il diritto di restare", il convegno che si è tenuto stamattina presso la Camera di Commercio di Salerno. L'iniziativa, promossa da Asi Salerno, Ficei e Svimez, ha offerto un confronto qualificato sulle politiche industriali, sulle opportunità di crescita e sulle prospettive di sviluppo del Mezzogiorno, in un contesto segnato dalle trasformazioni economiche europee e dalla necessità di rafforzare occupazione e competitività dei territori.