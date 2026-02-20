Controlli nei cantieri e nei panifici scoperti dieci dipendenti in nero

Da agrigentonotizie.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ispettorato del lavoro di Agrigento ha effettuato controlli in diversi cantieri e panifici, trovando dieci lavoratori impiegati senza contratto. Le verifiche miravano a tutelare i diritti dei dipendenti e a contrastare il lavoro irregolare. Durante le ispezioni, sono state riscontrate situazioni di illegalità che richiedono interventi immediati. Le operazioni proseguono per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle norme. La situazione resta sotto osservazione.

Immagine generica

Prosegue l’attività di vigilanza del contingente ispettivo dell’ispettorato nazionale del lavoro in provincia di Agrigento. Tra il 10 e il 19 febbraio 2026, gli ispettori hanno effettuato una serie di controlli nei settori dell’edilizia e della panificazione nei comuni di Raffadali, Licata, Sciacca e Agrigento. Il bilancio complessivo parla di dieci lavoratori in nero e di numerose irregolarità in materia di sicurezza e tutela dei dipendenti. A Raffadali, il 10 febbraio, in un cantiere edile sono stati trovati due lavoratori completamente in nero su due presenti. Al committente sono state contestate violazioni legate alla mancata sicurezza e alla carenza di adempimenti obbligatori, con ammende per 5.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Controlli nei cantieri: denunciato imprenditore per lavoro in nero e violazioni alla sicurezzaNella giornata di oggi, i carabinieri di Castiglione di Sicilia, con il supporto del nucleo ispettorato del lavoro di Catania, hanno effettuato controlli presso diverse imprese edili locali.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Controlli nei cantieri e nei panifici, scoperti dieci dipendenti in nero - AgrigentoNotizie; Gela, controlli nei cantieri della S.S. 117 bis: irregolarità sulla sicurezza. Intervento congiunto Polizia–Ispettorato del Lavoro -; Controlli nei cantieri: sospese due attività, 7 lavoratori su 9 erano in nero. Sanzioni per 45mila euro; GELA, ATTIVITÀ DI CONTROLLO NEI CANTIERI STRADALI LUNGO LA S.S. 117 BIS.

Controlli nei cantieri: sospese due attività, 7 lavoratori su 9 erano in nero. Sanzioni per 45mila euroSu nove lavoratori, sette sono risultati irregolari. I controlli dei carabinieri che hanno sospeso due cantieri per lavoro nero e gravi violazioni delle norme sulla sicurezza. Elevate sanzioni per 45m ... quicosenza.it

Sicurezza sul lavoro e lotta allo sfruttamento: doppio protocollo in PrefetturaControlli congiunti, formazione e un osservatorio per prevenire abusi e infortuni nei cantieri e nei settori più esposti della provincia ... riviera24.it