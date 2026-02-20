Controlli nei cantieri e nei panifici scoperti dieci dipendenti in nero
L’ispettorato del lavoro di Agrigento ha effettuato controlli in diversi cantieri e panifici, trovando dieci lavoratori impiegati senza contratto. Le verifiche miravano a tutelare i diritti dei dipendenti e a contrastare il lavoro irregolare. Durante le ispezioni, sono state riscontrate situazioni di illegalità che richiedono interventi immediati. Le operazioni proseguono per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle norme. La situazione resta sotto osservazione.
Prosegue l'attività di vigilanza del contingente ispettivo dell'ispettorato nazionale del lavoro in provincia di Agrigento. Tra il 10 e il 19 febbraio 2026, gli ispettori hanno effettuato una serie di controlli nei settori dell'edilizia e della panificazione nei comuni di Raffadali, Licata, Sciacca e Agrigento. Il bilancio complessivo parla di dieci lavoratori in nero e di numerose irregolarità in materia di sicurezza e tutela dei dipendenti. A Raffadali, il 10 febbraio, in un cantiere edile sono stati trovati due lavoratori completamente in nero su due presenti. Al committente sono state contestate violazioni legate alla mancata sicurezza e alla carenza di adempimenti obbligatori, con ammende per 5.
