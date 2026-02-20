Controlli ambientali a Solofra e Ospedaletto d’Alpinolo | due denunce e un sequestro

A Solofra e Ospedaletto d’Alpinolo, le forze dell’ordine hanno scoperto attività illegali che danneggiano l’ambiente. Durante i controlli, sono state identificate due persone che operavano senza autorizzazioni e sono state consegnate alle autorità. Un deposito abusivo di rifiuti è stato sequestrato, con oltre 20 tonnellate di materiali pericolosi. Le verifiche hanno portato anche alla denuncia di un imprenditore che gestiva il suo impianto senza rispettare le norme. Le operazioni continuano per tutelare il territorio e la salute dei cittadini.

I controlli dei Carabinieri Forestali proseguiranno su tutto il territorio provinciale, nell’ambito di una costante azione di prevenzione e repressione La tutela dell’ambiente e della salute pubblica continua a rappresentare una priorità nell’azione di contrasto ai fenomeni di inquinamento e alle attività produttive svolte in violazione della normativa vigente. In tale contesto, i Carabinieri Forestali del Gruppo di Avellino hanno eseguito ulteriori mirati controlli sul territorio provinciale, che si inseriscono in una più ampia e costante attività di vigilanza, con due distinte operazioni nei comuni di Solofra e Ospedaletto d’Alpinolo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Concerto della Pace a Ospedaletto d’Alpinolo Leggi anche: Controlli contro parcheggiatori e venditori abusivi, due denunce ed un sequestro di merce falsa Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Solofra, fonderia scaricava reflui industriali nel fiume: sequestro e denuncia; Solofra (AV) – Inquinamento fiume Sarno; Gestione illecita di rifiuti, denunciata una persona. Solofra e Ospedaletto, controlli dei Carabinieri Forestali: due denunce e un sequestroLa tutela dell’ambiente e della salute pubblica continua a rappresentare una priorità nell’azione di contrasto ai fenomeni di inquinamento e alle attività produttive svolte in violazione della normati ... irpinianews.it Inquinamento del Sarno, scoperto scarico illecito a Solofra: scatta la denunciaLa lotta all’inquinamento del fiume Sarno continua con nuovi controlli sul territorio e risultati concreti sul fronte ambientale. ilgiornalelocale.it Madonie, controlli ambientali dei Carabinieri: sotto il coordinamento del Gruppo di Monreale stretta su abusi edilizi e illeciti ambientali Un’azione strutturata e mirata a tutela del territorio è stata condotta dalla Compagnia Carabinieri di Petralia Sottana, sotto il c - facebook.com facebook