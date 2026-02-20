Cortina d’Ampezzo si prepara a ospitare i russi alle Paralimpiadi, suscitando subito discussioni. La causa è l’annuncio dell’arrivo di atleti provenienti dalla Russia, che ha diviso opinioni tra chi sostiene l’evento e chi teme tensioni. La città si mobilita anche sul fronte gastronomico, puntando sulla tradizione locale per creare un'immagine accogliente e autentica. Tra i ristoranti, si pensa a specialità come i casunziei e i canederli, per mostrare il meglio della cucina alpina. La sfida è aprire le porte anche ai visitatori più scettici.

Cortina d’Ampezzo. Arrivano i Russi! Non poteva mancare la polemica, vero sport che mette d’accordo tutti, per concludere questa gloriosa Milano-Cortina 2026. A far discutere è l’arrivo della nazionale russa e (per non farsi mancare nulla) bielorussa, alle paraolimpiadi di marzo (dal 6 al 15), “coda” e ripresa dei giochi che intanto si concluderanno domenica. Sei atleti russi e quattro bielorussi potranno infatti gareggiare con bandiera nazionale e inno, quindi senza più la formula dei “neutrali”. La conferma arriva dall’International Paralympic Committee (IPC), che pare un gran paravento come comitato, dopo che invece i poveri ucraini non son stati fatti gareggiare col famoso casco-spoon river. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Contro i russi in arrivo alle Paralimpiadi, Cortina si gioca la carta culinaria

Milano-Cortina, svolta alle Paralimpiadi: gli atleti russi e bielorussi potranno gareggiare con inni e bandiere nazionaliGli organizzatori delle Paralimpiadi di Milano-Cortina hanno deciso di permettere agli atleti russi e bielorussi di gareggiare con bandiere e inni nazionali, a causa delle pressioni di alcuni comitati sportivi e delle proteste dei loro rappresentanti.

Paralimpiadi Milano Cortina 2026, russi e bielorussi gareggeranno sotto le rispettive bandiereIl Comitato Paralimpico Internazionale ha deciso che i dieci atleti russi e bielorussi potranno competere alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 con le proprie bandiere, a causa delle recenti restrizioni sui partecipanti provenienti dai due Paesi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.