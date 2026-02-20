Conto svuotato per una truffa | ecco perché Intesa Sanpaolo e Vodafone dovranno risarcire oltre 400 mila euro

Intesa Sanpaolo e Vodafone devono risarcire oltre 400 mila euro a causa di una truffa che ha svuotato un conto corrente. La vittima ha scoperto il furto solo quando i soldi erano già stati trasferiti e irreparabilmente persi. Le operazioni fraudolente sono state eseguite rapidamente, sfruttando tecniche di phishing e accessi non autorizzati. La truffa ha coinvolto diversi clienti, che si sono trovati senza fondi in pochi minuti. La vicenda mette in evidenza quanto siano diffuse queste frodi.

Vittima una storica agenzia di viaggi palermitana. Con 14 operazioni in poco tempo erano spariti circa 330 mila euro. Dai sistemi di sicurezza inadeguati della banca al duplicato della sim: tutti i dettagli di una sentenza particolare Come funzionano le truffe sui conti correnti è purtroppo una cosa abbastanza risaputa: in pochi minuti i soldi, attraverso una serie di operazioni illecite, vengono trasferiti su altri conti e ci si ritrova senza un euro, scoprendolo quando ormai è troppo tardi. In generale, trattandosi appunto di frodi, le banche o le Poste, dopo la segnalazione del cliente, bloccano il conto e - non sempre, ma quasi sempre - alla fine rimborsano la somma sparita.🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Parabiago, la truffa va a segno: svuotato il conto corrente di una pensionata Leggi anche: Cade per una buca, si frattura l’anca: Comune di Palermo condannato a risarcire oltre 50 mila euro Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Auto, nuova truffa svuota conto: in troppi già colpiti; Pagamenti sospetti sul conto, trasferisca qui tutti i suoi soldi. E gli ruba 48mila euro; Maxi bonifico. E le svuotano il conto; I carabinieri sequestrano 10.000 euro e denunciano tre uomini ed una donna per truffa. Vende una tastiera: conto svuotatoHa pubblicato una inserzione sul web per vendere a 400 euro una tastiera musicale, ma invece di ricevere i soldi si è ritrovato il conto svuotato di 600 euro. I carabinieri di Bagnolo, che si sono ... ilrestodelcarlino.it Basta una telefonata e ti svuotano il conto: occhio alla truffa del wallet digitaleAttenzione a questa nuova truffa che consente ai criminali di collegare il conto corrente delle vittime ai loro wallet digitali. Bastano pochi passaggi: una sola telefonata e il conto viene svuotato. ilgiornale.it Dutto (Intesa Sanpaolo): "L'Italia ha un ruolo centrale nel processo di decarbonizzazione; è una grande opportunità per le aziende italiane" x.com Lo studio di SRM di Intesa Sanpaolo che viene presentato in occasione della inaugurazione di HospitalitySud 2026 che si tiene a Napoli oggi e domani - facebook.com facebook