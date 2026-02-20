Consiglio comunale illegittimo | per la Corte Costituzionale il Comune va sciolto

La Corte Costituzionale ha stabilito che il Comune di Castel Morrone deve essere sciolto a causa di un bilancio approvato oltre i tempi previsti, compromettendo la regolarità amministrativa. La decisione si basa sulla violazione delle scadenze stabilite dalla legge, che ha portato alla perdita di legittimità del Consiglio comunale. La vicenda si è concentrata sulle modalità di gestione finanziaria dell’ente, con ripercussioni sulla stabilità amministrativa e politica del paese. La questione ha suscitato reazioni tra i cittadini e gli amministratori locali.

I giudici hanno validato l'impianto normativo e ribadito il termine perentorio di 90 giorni per l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato degli enti in dissesto Il Comune di Castel Morrone va verso lo scioglimento per la questione del bilancio stabilmente riequilibrato approvato oltre il termine perentorio dei tre mesi. La Corte, presieduta dal giudice Giovanni Amoroso, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar che aveva posto dubbi sulla legge che fissa, dopo il fallimento del Comune, il termine perentorio di 90 giorni per l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato.