Conoscere per decidere | a Realmonte un dibattito sulla riforma della giustizia

A Realmonte si svolge un dibattito pubblico sulla riforma della giustizia, causato dall’attenzione nazionale sulla separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti. L’evento attira cittadini, avvocati e giudici, che discutono di come le modifiche potrebbero influire sui processi locali. La discussione si concentra anche su come cambierà l’organizzazione delle procure e delle corti. L’appuntamento si conclude con un confronto aperto tra partecipanti e relatori.

L'appuntamento, dal titolo "Conoscere per decidere", è in programma domenica 22 febbraio alle 17,30 a Realmonte, nella saletta del bar Belvedere, in piazza Umberto I. A introdurre e coordinare i lavori sarà il pittore Giovanni Proietto. Interverranno gli avvocati Gerlando Pilato, componente della Camera penale di Agrigento, e Ignazio Valenza, presidente della stessa associazione forense. L'iniziativa punta a illustrare in modo chiaro e accessibile i contenuti della riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, con percorsi professionali distinti e organi di autogoverno separati.

