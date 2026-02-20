Conor Benn firma con Zuffa Boxing dopo l' addio a Matchroom

Conor Benn ha deciso di passare a Zuffa Boxing dopo aver concluso il rapporto con Matchroom, creando così una svolta significativa nella sua carriera. La scelta nasce dall’esigenza di affrontare nuove sfide e di ampliare le opportunità di combattimento. Benn si prepara ora a un nuovo percorso, con l’obiettivo di tornare al centro dell’attenzione internazionale. La sua firma con la promozione statunitense segna un passo importante per il suo futuro.

Un cambiamento di rilievo nel panorama pugilistico segna una nuova tappa per Conor Benn, che lascia una realtà promoter consolidata per aprire una collaborazioni con una realtà emergente. La mossa, annunciata ufficialmente, riscrive le dinamiche promozionali intorno a Benn e accende nuove prospettive di grandi incontri e palcoscenici di rilievo. Conor Benn ha formalizzato la cessazione della relazione con Matchroom Boxing, operata sotto la guida di Eddie Hearn, per intraprendere un percorso con Zuffa Boxing, la nuovissima promozione lanciata all’interno del gruppo TKO Group Holdings. Benn ha dichiarato di voler crescere all’interno di una nuova struttura, puntando a grandi incontri e a palcoscenici di primo livello.🔗 Leggi su Mondosport24.com

