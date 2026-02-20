Congedo obbligatorio di quattro mesi anche per i papà la legge arriva in aula ma il governo Meloni prende tempo
Il governo Meloni ha deciso di rinviare l’approvazione del congedo obbligatorio di quattro mesi anche per i papà, previsto dalla nuova legge. La proposta, che mira a garantire pari diritti tra genitori, prevede che i padri possano prendere almeno 10 giorni subito dopo la nascita, oltre ai cinque mesi già concessi alle mamme. La questione è in discussione in Parlamento, ma il provvedimento sembra ancora lontano dall’essere approvato. La discussione continua tra tensioni e attese.
Il congedo paritario per madri e padri – con quattro mesi obbligatori anche per il papà di cui 10 giorni vincolati al periodo successivo alla nascita, oltre ai 5 mesi attuali per la mamma – dovrà aspettare ancora e forse, a questo punto, per sempre. La discussione si è svolta questa mattina, 20 febbraio, in aula, alla Camera, nell’ambito del tempo dedicato alle proposte di legge in quota “minoranza”, ovvero quei testi che arrivano in aula con un obbligo di discussione sebbene siano proposti dall’opposizione. E’ il caso di questa proposta che vede come prima firmataria Elly Schlein firmata da tutta l’opposizione ma che, sulla carta, aveva le chances per diventare un’idea bipartisan, visto l’impegno promesso dalla premier Giorgia Meloni su tutto quanto riguarda la famiglia e il sostegno alla genitorialità.🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Il Board degli impresentabili: Meloni invitata, ma prende tempo
Leggi anche: Le vette di Meloni: scansa Davos, prende tempo sul board di Gaza: "incompatibile ma aperti". Il rifugio MattarellaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Buffett ha scaricato il 75% di questa grande scommessa; Venerdì nero per questo titolo di Piazza Affari (-9%); In queste isole il clima è sempre bello. E distano solo 4 ore da Roma; Ddl immigrazione, ecco cosa prevede in 7 punti.
Congedo parentale uguale per madri e padri, il testo arriva alla Camera senza mandato al relatore. Le opposizioni: Stanno sabotando la propostaIl copione sembra essere sempre lo stesso. Come per il salario minimo la destra prima storce il naso e tira fuori possibili criticità, poi butta la palla in tribuna. Questa volta tocca alla proposta d ... ilfattoquotidiano.it
Anche le coppie di madri hanno diritto al congedo di paternità obbligatorioLunedì la Corte costituzionale ha stabilito che, quando due donne hanno un figlio, la cosiddetta madre intenzionale – quella senza legami biologici col bambino – ha diritto al congedo retribuito e ... ilpost.it
Eblart rinnova il proprio impegno a tutela delle lavoratrici del settore acconciatura ed estetica, garantendo l’integrazione dell’indennità INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione per l’intero periodo dei 5 mesi di congedo obbligatorio. Vi ricordia - facebook.com facebook