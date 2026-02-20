Congedo obbligatorio di quattro mesi anche per i papà la legge arriva in aula ma il governo Meloni prende tempo

Il governo Meloni ha deciso di rinviare l’approvazione del congedo obbligatorio di quattro mesi anche per i papà, previsto dalla nuova legge. La proposta, che mira a garantire pari diritti tra genitori, prevede che i padri possano prendere almeno 10 giorni subito dopo la nascita, oltre ai cinque mesi già concessi alle mamme. La questione è in discussione in Parlamento, ma il provvedimento sembra ancora lontano dall’essere approvato. La discussione continua tra tensioni e attese.

Il congedo paritario per madri e padri – con quattro mesi obbligatori anche per il papà di cui 10 giorni vincolati al periodo successivo alla nascita, oltre ai 5 mesi attuali per la mamma – dovrà aspettare ancora e forse, a questo punto, per sempre. La discussione si è svolta questa mattina, 20 febbraio, in aula, alla Camera, nell’ambito del tempo dedicato alle proposte di legge in quota “minoranza”, ovvero quei testi che arrivano in aula con un obbligo di discussione sebbene siano proposti dall’opposizione. E’ il caso di questa proposta che vede come prima firmataria Elly Schlein firmata da tutta l’opposizione ma che, sulla carta, aveva le chances per diventare un’idea bipartisan, visto l’impegno promesso dalla premier Giorgia Meloni su tutto quanto riguarda la famiglia e il sostegno alla genitorialità.🔗 Leggi su Open.online

