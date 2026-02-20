Confermate le formazioni per i play-off di Europa League

2026-02-19 18:36:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Resta aggiornato con tutte le notizie sulla squadra di Fenerbahce-Nottingham Forest in Europa League Il Nottingham Forest si reca in trasferta contro i giganti turchi del Fenerbahce per l’andata degli spareggi di Europa League. I Tricky Trees non sono stati in grado di assicurarsi un passaggio sicuro agli ottavi durante la fase di campionato, quindi devono invece provare a progredire nel modo più duro. Ma la squadra della Premier League deve affrontare una dura prova contro un club recentemente gestito da Jose Mourinho.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Juventus-Wolfsburg, le formazioni ufficiali: le scelte di CanziSfida decisiva in UEFA Women's Champions League per la Juventus Women, che questo pomeriggio affronta il ritorno contro il VfL Wolfsburg Women con scelte ben definite in avanti. A ... tuttojuve.com

Cagliari-Lecce, formazioni ufficiali: Kilicsoy e Mazzitelli in panchina, conferma per CheddiraLECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Cheddira, Sottil. All. Di Francesco. fantacalcio.it

