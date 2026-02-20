Conferenza stampa Di Francesco | L’Inter è imbattibile ecco cosa dobbiamo fare noi Banda? Non so chi farò giocare

Eusebio Di Francesco ha annunciato che l’Inter è imbattibile in questa stagione, dopo aver analizzato le prestazioni della squadra nerazzurra. Ha anche parlato delle strategie da adottare per affrontare la partita di domani, sottolineando l’incertezza sulla formazione che scenderà in campo, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di Banda. La conferenza si è concentrata sulle sfide imminenti e sulle difficoltà di trovare soluzioni efficaci contro una squadra così solida. La partita è prevista domani pomeriggio.