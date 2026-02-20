Conferenza di Monaco l’Ue accusa Trump mentre Rubio fa il suprematista Ma l’Occidente si rifonda dall’interno

di Roberto Iannuzzi * L’annuale Conferenza di sicurezza di Monaco, in Germania, non è un appuntamento finalizzato a fornire un’analisi neutrale della realtà internazionale, quanto piuttosto una narrazione. Lo scopo è garantire il consenso nei confronti di politiche spesso non elaborate democraticamente, quanto piuttosto imposte dall’alto. La narrazione degli ultimi anni, incentrata sulla “minaccia russa”, dipingeva Mosca non come un “competitor” con specifici interessi e preoccupazioni di sicurezza, bensì come “incarnazione” del male. La logica conseguenza di una simile descrizione è che qualsiasi proposta di negoziare con i russi viene bollata come tradimento, e ogni approccio pragmatico al conflitto come una forma di appeasement. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Conferenza di Monaco, Kallas: “Declino dell’Ue? Uniti, sicuri e in crescita”. Rubio: “Non vogliamo un’Europa suddita”

Leggi anche: Germania, il Segretario di Stato Usa Rubio arriva a Monaco per la Conferenza sulla Sicurezza

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Conferenza di Monaco, negoziati territoriali e sicurezza energetica in Ucraina le priorità per l’Italia; Conferenza sulla sicurezza di Monaco: sei affermazioni che hanno lasciato il segno; La scossa di Merz alla Conferenza di Monaco: Tra Europa e Usa si è aperta una frattura; Conferenza di Monaco, Rubio: I destini di Usa ed Europa sono incrociati.

La Conferenza di Monaco e Merz che si crede BismarckLa Conferenza sulla sicurezza di Monaco ha rappresentato più un momento simbolico che decisionale, un luogo in cui si è manifestata con chiarezza la trasformazione degli equilibri occidentali e il (.. agoravox.it

Merz sprona l'Europa aprendo la Conferenza di Monaco: Reagire dopo la frattura con gli UsaLo ha ribadito, nel suo intervento di apertura, il cancelliere tedesco Friedrich Merz : La Cina rivendica una leadership globale - dice - e Pechino potrebbe già essere sullo stesso livello degli ... tg.la7.it

Epstein nel mondo: racconti e ricadute Conferenza di Monaco e Board of Peace: ecco il nuovo mondo Benvenuti a una nuova puntata. - facebook.com facebook

Iniziano i nostri approfondimenti con @MarinaLalovic. Alla Conferenza di Monaco, Rubio ha cercato di distendere le tensioni con gli europei, ma le relazioni USA-UE restano profondamente indebolite dall’eredità dell’era Trump. In onda @angela__mauro x.com