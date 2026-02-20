La Confapi Pesaro Urbino ha aperto lo sportello ‘Parità di genere’ dopo aver riscontrato una crescente richiesta di supporto da parte delle aziende locali. La causa è l’aumento di iniziative per promuovere ambienti di lavoro più equi e sostenibili. Il servizio offre consulenze pratiche e strumenti concreti per favorire l’integrazione e la parità tra uomini e donne nelle imprese. L’obiettivo è aiutare le aziende a implementare politiche più inclusive e migliorare la gestione delle risorse umane. Lo sportello sarà attivo a partire da questa settimana.

La Confapi Pesaro Urbino conferma il proprio ruolo attivo nella promozione di una cultura d’impresa inclusiva e responsabile con l’apertura dello Sportello sulla parità di genere, un nuovo servizio pensato per accompagnare le piccole e medie imprese del territorio in un percorso strutturato di crescita, consapevolezza e innovazione organizzativa. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina nella sala del consiglio comunale. Ha aperto l’incontro, moderato da Francesca Guidi, l’assessore alle pari opportunità del Comune di Pesaro, Sara Mengucci, che ha portato i saluti dell’amministrazione e ha condiviso l’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Confapi: ecco lo sportello ‘Parità di genere’

