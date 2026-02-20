Confalonieri | Berlusconi al Milan? Nessuno immaginava la cavalcata trionfale durata 30 anni

Fedele Confalonieri ricorda l’amico Silvio Berlusconi in occasione del 40° anniversario dell’ingresso nel Milan. La sua passione per il club ha portato a vittorie memorabili e a una presenza costante nel mondo dello sport. Confalonieri sottolinea come nessuno prevedesse la lunga e vincente avventura iniziata quattro decenni fa, che ha trasformato il Milan in una delle squadre più famose al mondo. Oggi, quella storia continua a vivere tra i tifosi e i ricordi più belli.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola presenta un'intervista a Fedele Confalonieri, attuale Presidente di 'Mediaset' e amico di una vita di Silvio Berlusconi. Il motivo è semplice. Esattamente 40 anni fa, il Milan passava da Giussy Farina al Cavaliere. Da quel giorno tantissimi trionfi e successi in un epoca che i tifosi rossoneri ricordano con malinconia e orgoglio. Di seguito le sue parole sull'inizio dell'avventura rossonera. LEGGI ANCHE: Milan, 40 anni fa una giornata storica per il club. Il recupero di Pavlovic. Mercato, salta un obiettivo? Fedele Confalonieri ha poi concluso: «La spiegazione è molto semplice: solo con Silvio Berlusconi questo è potuto accadere.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

20 febbraio 1986, Berlusconi prende il Milan. Confalonieri ricorda: “Firmammo nell’ufficio di un interista”Il 20 febbraio 1986, Silvio Berlusconi acquistò il Milan, un’operazione che cambiò la storia del club.

