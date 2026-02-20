Conegliano-Monviso Bussoli | Lotteremo su ogni palla per ottenere il massimo

Il capitano Bussoli ha annunciato che la squadra di Conegliano-Monviso lotterà fino all’ultimo punto contro la capolista Prosecco. La partita, in programma domenica, sarà decisiva per la classifica finale e potrebbe determinare il posizionamento nei playoff. Bussoli ha sottolineato che ogni palla sarà combattuta con grande determinazione, senza lasciare spazio a cali di concentrazione. I giocatori si preparano con intensità, consapevoli dell’importanza di questa sfida per il loro futuro in campionato.

L'ultima giornata della stagione regolare propone una sfida di alto livello per Wash4Green Monviso Volley, chiamata a confrontarsi con la capolista Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano. L'incontro è in programma sabato 21 febbraio e si giocherà al Palaverde di Villorba, scenario ospitante in questa chiusura di campionato. La squadra piemontese arriva all'appuntamento con l'obiettivo di difendere punti preziosi in chiave salvezza, affrontando una formazione che si è dimostrata dominante fin qui, con un cammino netto nelle ultime settimane. Nelle ultime uscite, la formazione guidata da Nica ha mostrato carattere e determinazione, centrando 4 punti nelle ultime due gare e cercando di elevare ulteriormente la sua qualità di gioco in una partita estremamente impegnativa.