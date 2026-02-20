Concorso per notai online i risultati con commenti sessisti e frasi sarcastiche

Il concorso per diventare notaio ha suscitato polemiche dopo la pubblicazione accidentale dei risultati sul sito del Consiglio nazionale. Il file, destinato a uso interno, conteneva anche commenti sessisti e sarcasmo scritti dai membri della commissione, composta da magistrati, professori e notai. La scoperta ha scatenato indignazione tra i candidati e l’opinione pubblica, evidenziando un grave problema di rispetto e professionalità. La vicenda ha portato alla luce il rischio di errori nelle procedure di trasmissione dei dati ufficiali. La questione rimane aperta.

Polverone sul concorso per l'ammissione alla professione notarile. Sul sito del Consiglio nazionale del notariato infatti ieri è stato pubblicato per errore un file con i candidati e i risultati dell'esame evidentemente a uso interno della commissione, visto che in una colonna del foglio Excel ci sono i commenti dei componenti, nove magistrati, sei professori e nove notai. Commenti che vanno dai nomi dei santi, sotto apposita colonna "Santo del giorno", in cui si susseguono "Santa Bernardette", "San Tommaso D'Aquino", "Santa Matilde di Hackeborn", "San Giovanni Paolo II", a espressioni come "Graziato sul commerciale – secondo Carmelo uomo per me donna", "Fenomeno???", "Genio?", "Carina".