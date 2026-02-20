Concorso per notai nella graduatoria degli ammessi spuntano strani titoli tra Santi Annunciazione e Papa

Il concorso per notai ha portato alla luce una graduatoria con titoli insoliti accanto ai nomi dei candidati. Tra i nomi inseriti, spiccano “Santi”, “Annunciazione” e “Papa”, che si affiancano ai punteggi ottenuti. La pubblicazione dell’elenco, avvenuta per errore, ha fatto emergere riferimenti religiosi e commenti inappropriati, alcuni dei quali disturbanti. La vicenda ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori, che chiedono chiarimenti immediati. La lista dei candidati rimane sotto osservazione.

Nell'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso notarile 2024, publicato per errore, sono apparsi stranissimi titoli accanto ai voti, tra apprezzamenti sessisti e riferimenti a Santi e figure religiose. Molti sospettano possano essere in realtà il richiamo a referenti dei partecipanti e minacciano ricorso. Concorso notai nella bufera: santi e appunti sospetti nella lista degli ammessi all'orale. Ci sono il fenomeno, il genio e anche un candidato garibaldino. Con loro appaiono il graziato sul commerciale e il salvato sul civile ma anche uno che secondo Carmelo uomo per me donna. Concorso per notai nella bufera, online giudizi e commenti sui candidati: interrogazione a Nordio. Benzoni, vice capogruppo di Azione alla Camera: 'Presenterò un'interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia per accertare responsabilità precise'. Bufera sul concorso per notai del novembre del 2024: in un documento, comparso per pochi minuti ieri sul sito del Consiglio nazionale del Notariato, e poi rimosso, compaiono appunti vicino ai nomi dei candidati che hanno superato la prova scritta.