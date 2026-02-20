Concorso Notai | Valutazioni Segrete Online Sospetti e Santi Nomi

Un problema di trasparenza ha coinvolto il concorso notarile del 2024, dove si sono diffuse online valutazioni riservate e commenti sospetti. La fuga di dati ha sollevato dubbi sulla regolarità delle procedure, alimentando sospetti tra i candidati. Alcuni partecipanti si sono lamentati di aver trovato commenti inappropriati sui risultati prima della pubblicazione ufficiale. La situazione ha acceso le discussioni sulla gestione delle informazioni durante il concorso. La questione resta irrisolta e suscita attenzione.

Concorso Notai: Fuga di Risultati e Annotazioni Inappropriate Solleva Dubbi sulla Trasparenza. Una fuga di informazioni ha gettato un'ombra sul concorso notarile del 2024. La pubblicazione online, seppur breve, di un documento interno contenente valutazioni sui candidati, con commenti che in alcuni casi sfioravano l'ironia o l'allusione, ha sollevato interrogativi sulla correttezza delle procedure di selezione e sulla reale imparzialità delle prove. L'episodio, emerso il 20 febbraio 2026, ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando un clima di sfiducia tra gli aspiranti notai. Un Documento Sensibile Esposto.