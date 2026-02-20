Concorso Notai online giudizi sessisti e fuori luogo sui candidati

Il concorso per notai del novembre 2024 è finito sotto accusa dopo la diffusione di commenti sessisti online. Un documento, apparso brevemente sul sito del Consiglio nazionale del Notariato e poi rimosso, includeva appunti offensivi accanto ai nomi dei candidati che avevano superato la prova scritta. Tra le note si trovavano commenti come “carina” e “fenomeno”, che hanno suscitato sdegno tra gli utenti. Il fatto ha scosso l’intera comunità professionale.

Bufera sul concorso per notai del novembre del 2024: in un documento, comparso per pochi minuti sul sito del Consiglio nazionale del Notariato, e poi rimosso, compaiono appunti vicino ai nomi dei candidati che hanno superato la prova scritta, come "carina", "graziato", "fenomeno". E che a breve dovrebbero affrontare l'esame orale per l'abilitazione alla professione. Il ministero della Giustizia di Carlo Nordio eseguirà degli approfondimenti sul caso, replicano fonti di via Arenula. Lo 'screenshot' del testo con i giudizi sui candidati è stato diffuso e sta continuando a girare sui social network.