Concorso notai il Consiglio avvia opportune iniziative | ‘Fiducia nelle autorità competenti’

Il Consiglio ha deciso di intervenire dopo che il Codacons ha annunciato di considerare azioni legali per bloccare il concorso per notai. La stessa organizzazione ha sollevato dubbi sulla regolarità delle procedure e ha richiesto verifiche approfondite. L'iniziativa mira a rassicurare i candidati e a garantire trasparenza nel processo di selezione. La situazione si sviluppa in un momento di tensione tra le parti coinvolte e potrebbe portare a ulteriori sviluppi.

Una nota che arriva a qualche ora di distanza dalla presa di posizione del Codacons, che ha annunciato di star valutando le opportune azioni legali da intraprendere per ottenere l'annullamento del concorso per notai Lo stesso Consiglio, quindi, è dovuto intervenire chiarendo di aver avviato da subito le opportune iniziative e ribadendo la la fiducia nell'operato delle autorità competenti che sapranno fare piena luce sulla vicenda. A comunicarlo è stata una nota dell'Ordine professionale diffusa nel pomeriggio di oggi e in cui viene espressa vicinanza "a tutti i concorrenti che partecipano a un concorso pubblico fondato sul merito".