Concorso docenti PNRR3 la lettera estratta per l’avvio delle prove orali AGGIORNATO

Il Ministero ha annunciato che il concorso docenti PNRR3 è iniziato con l’estrazione delle lettere per le prove orali. La causa è la pubblicazione dei decreti DDG n. 29382025 e DDG n. 29392025, che stabiliscono le date per infanzia, primaria e secondaria. Le lettere estratte indicano le date e le fasce orarie in cui i candidati dovranno sostenere gli esami. In alcune scuole, i candidati hanno già ricevuto comunicazioni ufficiali con i dettagli. La selezione prosegue con l’obiettivo di completare le prove entro il prossimo mese.

