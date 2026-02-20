Concorso carabinieri per giovani marescialli | opportunità e requisiti

Il 16° concorso per giovani marescialli dei Carabinieri ha aperto le iscrizioni il 18 febbraio, dopo l’annuncio ufficiale. La selezione mira a reclutare 898 candidati, che potranno presentare domanda fino al 19 marzo. La gara si rivolge a giovani con determinati requisiti di età e formazione, offrendo loro un’opportunità concreta di entrare nelle forze armate. Chi desidera partecipare deve prepararsi in anticipo, perché il percorso di selezione sarà impegnativo e richiederà impegno e dedizione.

Al via il 16° concorso per il reclutamento di 898 allievi marescialli. Dal 18 febbraio al 19 marzo è possibile candidarsi per il concorso allievi marescialli dell’Arma dei carabinieri. Sono disponibili 898 posti per giovani motivati tra i 17 e i 26 anni, pronti a mettersi al servizio della collettività, ricevendo una formazione di alto livello e conseguendo una laurea triennale in scienze giuridiche e della sicurezza. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al 19 marzo tramite il sito ufficiale www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e sostenendo le prove previste dal bando: scritte di preselezione, composizione italiana, prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali e, infine, la prova orale.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Via al concorso allievi marescialli carabinieri: opportunità per quasi 900 giovani Leggi anche: Candidature aperte per il concorso Allievi Marescialli dei Carabinieri: ecco i requisiti Mancano pochi giorni al bando per Allievi Marescialli Carabinieri! Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Concorso per entrare nei Carabinieri, si cercano 898 Allievi Marescialli: il bando ed i requisiti; Carabinieri, concorso per 898 allievi marescialli; Carabinieri, al via concorso per Allievi Marescialli; Concorso carabinieri, 898 posti per allievi marescialli: prove, requisiti e come candidarsi. Opportunità di lavoro per i giovani: concorso per il reclutamento di 898 allievi marescialliSe vuoi metterti in gioco e costruire il tuo futuro nell’Arma dei Carabinieri, questo è il momento!, dal 18 febbraio al 19 marzo, è possibile candidarsi per il concorso Allievi Marescialli dell’Arma ... gazzettajonica.it Concorso carabinieri, 898 posti per allievi marescialli: come candidarsi, prove e requisitiConcorso Carabinieri 2026 per 898 allievi marescialli: requisiti, scadenze, prove e come fare domanda online per entrare nell’Arma. blitzquotidiano.it Al via il nuovo concorso per allievi marescialli dei Carabinieri #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Concorso Arma dei Carabinieri 898 Allievi Marescialli Manuale per la prova preliminare e della prova scritta di italiano #Simoneconcorsi #blogSimone #libriperconcorsi #ArmadeiCarabinieri898 preordina: bit.ly/46hUvEW x.com