Con-tenuta al Teatro dell’Ortica Chiara Migliorini indaga il maschilismo inconsapevole

Chiara Migliorini ha portato in scena “Con(-)tenuta” al Teatro dell’Ortica, evidenziando come il maschilismo si manifesti spesso senza che ne siano consapevoli gli uomini. La pièce, andata in scena sabato 21 febbraio a Molassana, si concentra su comportamenti quotidiani che rinforzano stereotipi di genere. Migliorini utilizza dialoghi diretti e scene semplici per mostrare quanto sia diffuso il maschilismo nascosto nel linguaggio e nelle azioni di tutti i giorni. La rappresentazione invita il pubblico a riflettere sulla presenza di atteggiamenti inconsapevoli. La serata si è conclusa con un forte coinvolgimento degli spettatori.

Prosegue il cartellone di DeclinAzioni, la stagione che celebra i trent'anni del Teatro dell'Ortica, entrata nel suo vivo: sabato 21 febbraio alle ore 18:30 il palco di via Allende 48 a Molassana ospita una delle tappe più attese della rassegna: "Con(-)tenuta. Appunti di donne sacrificabili", di e con Chiara Migliorini. Lo spettacolo si inserisce nel solco tracciato per questa stagione dal direttore artistico Giancarlo Mariottini per questa stagione: un invito a declinare la complessità del reale per renderne accessibili gli strati più intimi. In questo caso, l'indagine si concentra sulla cultura maschilista e sessista, analizzata non solo come fenomeno esterno, ma come dinamica radicata all'interno della donna stessa.