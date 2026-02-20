Con Leone un Papa torna al Meeting

Il Papa ha partecipato al Meeting di Rimini, un evento che aveva già visto solo Giovanni Paolo II in passato. La presenza di Leone ha attirato molta attenzione tra i partecipanti e ha portato un messaggio di vicinanza e speranza. Nel corso dell’estate, Prevost ha visitato diverse zone italiane, tra cui la tomba di Sant’Agostino, la Terra dei Fuochi e Lampedusa, portando con sé un messaggio di solidarietà e attenzione alle criticità del paese. La sua visita ha suscitato molte reazioni tra gli italiani.

Prima di lui ha presenziato alla convention di Rimini solo Giovanni Paolo II. In estate «tour» di Prevost in Italia: tomba di Sant'Agostino, Terra dei Fuochi e Lampedusa. Dopo quarant'anni un altro Papa prenderà parte al Meeting per l'amicizia tra i popoli, l'incontro che dal 1980 alcuni amici di Rimini vollero cominciare ad organizzare per una fede che si faceva cultura. Come insegnerà proprio Giovanni Paolo II nell'agosto del 1982 - quando fu appunto il primo Papa a partecipare al Meeting di Rimini -, l'esperienza nata e sviluppata nell'alveo del movimento di Comunione e Liberazione che da allora rappresenta forse l'appuntamento estivo più importante non solo per chi vive la fede e appartiene al movimento, ma anche per il mondo culturale e politico non solo italiano.