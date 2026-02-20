Con l' Adorazione del Sacro Cuore di Viganoni un gemellaggio culturale con città francese di Draguignan

L’esposizione dell’Adorazione del Sacro Cuore di Viganoni ha portato a un gemellaggio tra Piacenza e Draguignan. La serata di giovedì 19 febbraio ha visto artisti e cittadini delle due città condividere un momento di scambio culturale. La mostra ha attirato numerosi visitatori, creando un ponte tra le due comunità attraverso l’arte. La collaborazione si rafforza grazie a questo evento, che ha valorizzato il legame tra le due realtà.

Valicare i confini geografici attraverso l'arte, perché l'arte crea connessioni. E ieri sera, giovedì 19 febbraio, se n'è avuta una dimostrazione con l'incontro tra Piacenza e la città francese di Draguignan che ha riallacciato un legame già nato qualche anno fa attraverso un capolavoro dell'artista piacentino Carlo Maria Viganoni (1786-1839), Adorazione del Sacro Cuore, conservato nella chiesa Saint-Michel della cittadina a sud della Provenza. Un ponte ideale tra le due realtà "costruito" al PalabancaEventi per iniziativa della Banca di Piacenza, che ha voluto ricordare la figura del suo presidente Corrado Sforza Fogliani, nel giorno del suo onomastico, raccontando la genesi di un'opera che aveva attirato la sua attenzione, tanto che si era speso per fare in modo che il legame con Draguignan diventasse qualcosa di concreto.