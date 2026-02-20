Con 1 euro ne vince 25mila | il colpo centrato nella centralissima via di Napoli

Napoli conquista il premio più alto dell’estrazione del Lotto di giovedì 19 febbraio, vincendo 25 mila euro con soli 1 euro scommesso. La fortuna ha sorriso a un giocatore che ha scelto i numeri giusti nella via principale della città, attirando l’attenzione di passanti e commercianti. La vincita ha generato entusiasmo tra i residenti, molti dei quali si chiedono quale sia il segreto dietro questa fortuna improvvisa. La notizia si diffonde tra chi spera di replicare il colpo nei prossimi giorni.

Il premio più alto dell'estrazione del Lotto di giovedì 19 febbraio se lo aggiudica la città di Napoli. Una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota Nazionale, giocando 1 euro, regalano oltre 25mila euro a un fortunato giocatore nel centro del capoluogo campano. La giocata vincente - riferisce Agipronews - è stata convalidata presso un punto vendita in via Chiaia. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Con 3 euro ne vince 50mila: 'colpo grosso' nella zona orientale di Napoli Leggi anche: Con 3 euro ne vince 13500: 'colpo grosso' al Lotto sulla ruota di Napoli Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Con 3 euro ne vince 50mila: 'colpo grosso' nella zona orientale di Napoli; Superenalotto, la combinazione vincente di oggi 14 febbraio; Case a prezzi stracciati: 1 euro ad Albugnano, 20 mila per una cascina a Maranzana; Dai mercati: zucchine sui 2 euro, melanzane anche sui 3. Questa moneta di 1 euro ne vale 18.000Nel 2002 la Zecca Italiana iniziò a produrre le monete da 1 euro con stampato l’Uomo Vitruviano, il celebre disegno di Leonardo Da Vinci che raffigurava le proporzioni ideali del corpo umano. In quell ... money.it Con 1 euro ne vince 100mila: la giocata fortunata del MillionDay a CarpiCARPI. Il trasloco non ha impedito alla Dea bendata di continuare a posarsi sull’attività commerciale di Katia Becchi a Carpi. L’8 gennaio, alla Tabaccheria Katia di via Remesina interna, è stata ... msn.com #Napoli- "Tu sai chi comanda a Ponticelli" e chiede pizzo da 50mila euro. Un 37enne arrestato dai carabinieri #Cronaca #Pizzo #Comanda #Ponticelli #Carabinieri #Arrestato #Estorsione #NanoTV - facebook.com facebook #Napoli e la sfida Euro 2032: presentato alla Figc il piano per il nuovo Maradona x.com