Comunista anticattolica pro teorie Lgbtq+ | FdI vuole schedare le scuole del paese Il sindaco | Così iniziò il fascismo

I consiglieri di Fratelli d’Italia a Bagno a Ripoli sostengono che le scuole del paese siano troppo influenzate da ideologie di sinistra, accusando alcune insegnanti di diffondere “orientamenti comunisti, anticattolici e pro-LGBTQ+”. Secondo loro, questa situazione richiede un monitoraggio più rigoroso e la creazione di un database. Il sindaco replica che questa proposta rischia di ricordare i metodi del fascismo. La polemica si accende nel piccolo comune alle porte di Firenze, dove le tensioni politiche si fanno sentire.

Per i consiglieri di Fratelli d’Italia di Bagno a Ripoli, comune alle porte di Firenze, le scuole del territorio sono ormai troppo “politicamente schierate a sinistra”. Sono troppi anni che i loro figli vengono traviati da esternazioni su “orientamenti sessuali di ogni tipo” o da “corsi ed interventi palesemente in difesa di religioni e culture extracomunitarie, a danno e scapito delle tradizioni italiane”. Quindi, poiché i genitori hanno il diritto di sapere se la scuola in cui stanno per iscrivere i loro figli è “favorevole alle teorie Lgbtq+”, oppure se impartisce insegnamenti “antifascisti”, è necessario che a fianco al nome di ogni istituto venga aggiunta un’ etichetta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Comunista, anticattolica, pro teorie Lgbtq+”: FdI vuole schedare le scuole del paese. Il sindaco: “Così iniziò il fascismo” Leggi anche: FdI vuole schedare le scuole in Toscana: «Woke, antifascista, antisionista». Il sindaco Pd: «Liste di proscrizione come con Mussolini» Leggi anche: Bagno a Ripoli, FdI: “Identificare le scuole per l’orientamento insegnato”. Pignotti: “Vergogna, come sotto il fascismo” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pro-pal, Lgbtq o comunista. Polemica sulla mozione Fdi per ’schedare’ le scuole; Scuola Pro-pal, Lgbtq friendly o comunista? A Bagno Ripoli la proposta choc di Fdi: 'schedare' gli istituti. Pro-pal, LGBTQ o comunista. Polemica sulla mozione Fdi per 'schedare' le scuoleTre consiglieri propongono di identificare l’orientamento degli istituti. Fossi (segretario Pd): No a liste di proscrizione. La replica: È provocazione. msn.com Schedare le scuole in base a categorie ben definite con delle etichette da affiancare al nome degli istituti: “schierata a sinistra”, “favorevole alle teorie lgbtq+”, “woke”, “antiamericana”, “antisionista” “anticattolica” o “antifascista”: la proposta arriva dai consiglieri - facebook.com facebook