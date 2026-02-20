Comin & Partners al via il VI Forum in Masseria – Winter Edition con Bruno Vespa alle Terme di Saturnia; presenti Terzariol Troncone e Calderone

In un contesto globale segnato dal prolungarsi dei conflitti e dal riposizionamento degli Stati Uniti negli equilibri globali, l'Italia è chiamata a ridefinire il proprio ruolo in Europa e nel Mediterraneo contribuendo al rafforzamento dell'UE, anche sul terreno delle politiche di difesa comune. La sesta edizione del Forum in Masseria – Winter Edition, organizzata da Bruno Vespa e Comin & Partners, nasce per rispondere a questa sfida. Dal 20 al 22 febbraio le Terme di Saturnia diventeranno il centro di un confronto di alto profilo tra istituzioni e leader delle imprese. L’obiettivo è individuare soluzioni concrete agli effetti che il profondo mutamento delle relazioni transatlantiche ha prodotto sull’economia del nostro Paese, delineando un percorso efficace per governare il cambiamento e offrire risposte adeguate a trasformazioni globali cariche di rischi, ma anche di nuove opportunità.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

