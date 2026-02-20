Il maltempo ha causato blackout in diverse zone della città, lasciando molte famiglie senza elettricità per alcune ore. Le forti perturbazioni hanno surriscaldato le linee elettriche e danneggiato alcune cabine di distribuzione, rendendo impossibile l’erogazione dell’energia. Durante il blackout, molte abitazioni sono rimaste al buio e senza riscaldamento, creando disagio soprattutto nelle case con anziani. La situazione ha evidenziato l'importanza di soluzioni alternative per garantire il comfort domestico in ogni stagione.

Climatizzare la casa non significa solo utilizzare i condizionatori in estate e il riscaldamento in inverno ma riuscire a mantenere una temperatura interna più confortevole durante tutto l’anno. Per farlo non è sempre necessario spendere molto. Esistono infatti strategie semplici e gratuite che sfruttano la struttura dell’abitazione, l’esposizione al sole, la ventilazione naturale e alcune abitudini quotidiane. Ecco cosa funziona davvero e come applicarlo nella vita di tutti i giorni. Perché la casa si scalda troppo?. Le case si surriscaldano quando il calore entra attraverso pareti, finestre, tetti e resta intrappolato perché la casa non riesce a disperderlo.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Come climatizzare la casa a costo zero nei mesi più caldi e freddi dell’anno?

