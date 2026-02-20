Com’è che Zanni utilizza il logo di Confabitare per la sua campagna elettorale

Zanni ha scelto di usare il logo di Confabitare nella sua campagna elettorale, creando polemiche tra gli iscritti. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, soprattutto tra chi vede in questa mossa un uso improprio dell'immagine associata all’associazione. Nei quartieri si notano bandiere e volantini con il simbolo di Confabitare, che ora diventa anche elemento di discussione pubblica. La campagna si svolge con un'attenzione crescente da parte degli elettori e degli osservatori locali.

Dal Partito Democratico si erano chiesti quali punti di contatto ci fossero, ma la scelta si spiega in termini di ‘riconoscibilità’ Da qualche settimana siamo entrati un po’ più nel vivo della campagna elettorale per le elezioni comunali del 2027. I candidati sindaci, per ora, sono quattro: Lepore per il centrosinistra e tre civici - Forchielli, Favia e Zanni. Quest’ultimo è anche presidente di Confabitare, l’associazione che tutela i diritti dei proprietari immobiliari. Claudio Mazzanti, del Partito Democratico, ha però notato che il logo dell’associazione viene utilizzato per la campagna elettorale di Zanni.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

