Com’è andata la prima bizzarra riunione del Board of Peace di Trump

Donald Trump ha presieduto a Washington la prima riunione del Board of Peace, a causa della crisi in Palestina. Durante l'incontro, ha annunciato che verranno investiti 17 miliardi di dollari per ricostruire Gaza e ha proposto una nuova forza internazionale di stabilizzazione. I partecipanti hanno discusso le modalità di distribuzione dei fondi e il ruolo di diversi paesi nella missione di pace. La riunione ha attirato l'attenzione di molti osservatori, curiosi di conoscere le prossime mosse dell’ex presidente. La discussione si è conclusa con un piano di lavoro concreto.

Donald Trump ha presieduto a Washington la prima riunione del suo Board of Peace, annunciando un impegno complessivo di 17 miliardi di dollari per la ricostruzione di Gaza e la creazione di una forza internazionale di stabilizzazione. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che Azerbaigian, Bahrain, Kazakistan, Kuwait, Marocco, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Uzbekistan hanno promesso complessivamente oltre 7 miliardi di dollari. Mentre gli Stati Uniti contribuiranno con 10 miliardi, ma Trump non ha spiegato se e come il finanziamento dovrà essere approvato dal Congresso, né con quali modalità verrà versato al Board che, secondo il suo statuto, è presieduto dallo stesso Trump con poteri estesi.