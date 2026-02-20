Colto da malore lungo i sentieri di Oro in azione soccorsi e vigili del fuoco

Un uomo di 75 anni è stato colto da un malore mentre camminava lungo un sentiero con vista sul lago di Oro a Bellano. La sua condizione improvvisa ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e dei vigili del fuoco, che sono arrivati rapidamente sul posto. L’uomo è stato stabilizzato e trasportato in ospedale per ulteriori controlli. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, lungo un percorso frequentato da escursionisti.

Intervento di 118 e vigili del fuoco oggi pomeriggio a Bellano dove un 75enne è stato colto da malore mentre proseguiva lungo un sentiero vista lago. L'allarme è scattato in codice giallo (media gravità) alle ore 15.50 di venerdì 20 febbraio nella zona di Oro lungo la Strada dalla Pernice a pendaglio. I vigili del fuoco intervenuti da Lecco con squadra Speleo alpino fluviale Saf e dal vicino distaccamento Bellano in collaborazione con i tecnici del Soccorso alpino e personale sanitario per soccorrere l'uomo colpito da malore mentre si trovava in una zona non accessibile all'ambulanza.