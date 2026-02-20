Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di rubare in una discoteca di paese. La sera scorsa, il proprietario ha sorpreso il ladro mentre cercava di portare via oggetti dal locale e lo ha fermato. Il ladro ha opposto resistenza, ma è stato comunque immobilizzato e consegnato alle forze dell’ordine. L’uomo ora si trova in caserma in attesa di essere ascoltato. La scoperta di quanto accaduto ha sconvolto gli altri clienti presenti in quella notte.

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina impropria aggravata dopo essere stato sorpreso all’interno di una discoteca del paese. L’episodio risale alla serata del 16 febbraio. Secondo quanto ricostruito, il 31enne, assieme ad altri due complici, avrebbe approfittato dell’orario di chiusura del locale per introdursi all’interno e tentare di portare via alcune bottiglie di alcolici e apparecchiature audio. L’allarme è scattato grazie a una segnalazione al 112: poco prima, il personale aveva notato movimenti sospetti nei pressi di una porta di emergenza, poi risultata forzata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Colpo notturno in discoteca . Proprietario blocca un ladro

