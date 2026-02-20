Colpo di scena sul mattatoio | il giudice sospende la vendita a Marcolini e dispone una nuova asta

Il tribunale di Macerata ha deciso di sospendere la vendita del mattatoio e di annullare l’assegnazione provvisoria avvenuta il 15 gennaio, quando Ilario Marcolini aveva acquistato l’immobile per circa 390mila euro. La decisione arriva dopo una richiesta di revisione presentata da alcuni creditori, che contestano la procedura di vendita. La nuova asta sarà fissata appena il tribunale completerà le verifiche necessarie. La vicenda si complica in attesa di un nuovo passo ufficiale.

Macerata, 20 febbraio 2026 – Il tribunale di Macerata ha sospeso la vendita del mattatoio e revocato l’aggiudicazione provvisoria del 15 gennaio scorso, quando per il complesso immobiliare era stato acquistato dall’imprenditore Ilario Marcolini per circa 390mila euro. Importo ritenuto non congruo. Il tribunale ha stabilito anche la conseguente restituzione della cauzione offerta dallo stesso aggiudicatario. E ha disposto che il professionista delegato organizzi un nuovo esperimento di vendita al prezzo base di 525.600 euro. Come la precedente base d’asta. È il nuovo (clamoroso) capitolo della storia del mattatoio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

