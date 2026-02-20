Colpi di arma da fuoco contro sulla Salita dello Scudillo | cartello segnaletico usato come bersaglio

Un episodio di spari sulla Salita dello Scudillo ha portato i carabinieri sul posto, dopo che un residente ha segnalato alcuni colpi uditi vicino al civico 41. Secondo le prime indagini, il cartello segnaletico lungo la strada è stato colpito più volte, probabilmente usato come bersaglio. Nessuno è rimasto ferito, ma l’area è stata transennata per le verifiche. La polizia sta cercando di identificare i responsabili di questo gesto. La scena si è svolta nel pomeriggio, creando momenti di tensione tra i passanti.

I carabinieri sono intervenuti in via Salita dello Scudillo all’altezza del civico 41 per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Poco prima ignoti avrebbero esploso alcuni colpi verso il cartello segnaletico – precisamente un tabellone stradale del comune di Napoli che delimita un’area interdetta al passaggio pedonale – per poi allontanarsi. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia Napoli Stella. Da comprendere anche se alcuni dei fori siano antecedenti all'episodio criminoso odierno. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Palermo, nuovi colpi di arma da fuoco contro la chiesa dello Zen Leggi anche: Colpi d'arma da fuoco contro il portone di un condominio: aperta un'inchiesta Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il lupo da ricerca Andrea ucciso a colpi di arma da fuoco in Carinzia; Colpi di pistola in aria e video pubblicato sui social: identificato l'autore del gesto, è un 14enne di Ascoli; Aggressione a colpi di arma da fuoco nel monzese: gravi due uomini; Colpi di pistola esplosi da un'auto, i residenti lanciano l'allarme: denunciati un 54enne e un 60enne. Colpi di arma da fuoco contro sulla Salita dello Scudillo: cartello segnaletico usato come bersaglioI carabinieri sono intervenuti in via Salita dello Scudillo all’altezza del civico 41 per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Poco prima ignoti avrebbero esploso alcuni colpi verso il cartello ... napolitoday.it Operaio ucciso nella notte a colpi di arma da fuoco: aveva 38 anniAgguato nella notte in provincia di Nuoro, in Sardegna, dove un operaio di 38 anni è stato ucciso davanti a casa a colpi di arma da fuoco. Si indaga per omicidio. Un omicidio a sangue freddo nella ... notizie.it Nuoro, agguato nella notte: operaio ucciso da colpi di arma da fuoco - facebook.com facebook Giallo sui Nebrodi: 3 cacciatori trovati morti per colpi di arma da fuoco nel bosco di #Montagnareale. Nessuna ipotesi esclusa: forse un errore durante la battuta di caccia, un'esecuzione o un omicidio-suicidio dopo una lite. A dare l'allarme, un amico di una d x.com